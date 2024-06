FAPDF vai premiar profissionais de comunicação que divulgaram ciência e tecnologia

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) convida profissionais de comunicação que produziram matérias que contribuíram para a divulgação e a popularização da ciência, da tecnologia e da inovação no Distrito Federal a se inscreverem no Prêmio FAPDF – edição 2024. A premiação é de R$ 8 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil para o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho.

A categoria Profissionais de Comunicação do Prêmio, que está em sua terceira edição, é voltada a graduados em comunicação social, jornalismo, radialismo, rádio/TV, publicidade e propaganda ou relações públicas, que tiveram seus trabalhos veiculados em jornais, revistas, rádio, televisão e internet do DF, entre janeiro de 2023 e março de 2024.

“A atuação desses profissionais é fundamental para a popularização da ciência e sua integração com a sociedade. Por isso, temos trabalhado para dar ainda mais visibilidade a esta categoria, incentivando ainda mais a participação dos profissionais na divulgação de projetos científicos no Distrito Federal”, diz o presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

A inscrição deverá ser feita pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos (Sigfap), com apresentação de uma declaração assinada pelo órgão de imprensa, comprovando a veiculação, a autoria e a data de publicação do material jornalístico.

Além dos profissionais de comunicação, o Prêmio FAPDF contempla outras sete categorias que reconhecem os trabalhos de pesquisadores, servidores, estudantes do ensino médio e startups que se destacaram na promoção da ciência e da tecnologia no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride).

Para ter acesso ao edital na íntegra, clique aqui.

Mais informações sobre o prêmio

→ E-mail: [email protected]

→ Coordenação de Bolsas e Eventos (Coobe), no telefone (61) 3462-8840.

*Com informações da FAPDF