PMDF prende motociclista com veículo adulterado na W3 Sul

Na noite da última quarta-feira (5), por volta das 20h30, a equipe do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um motociclista de 30 anos por conduzir um veículo com sinais identificadores adulterados na W3 Sul, altura da 714 Sul.

Durante o patrulhamento tático, os policiais notaram o comportamento suspeito do motociclista, que tentou se afastar rapidamente ao avistar a viatura. Ao se aproximarem, os agentes observaram que a motocicleta, embora antiga e mal conservada, ostentava uma placa refletiva nova, levantando suspeitas de adulteração.

Na abordagem, os policiais verificaram que a numeração do chassi da motocicleta estava suprimida e a placa nova não possuía lacre. Além disso, o condutor não possuía habilitação.

O motociclista e o veículo foram levados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para as providências cabíveis. Durante a verificação, a Polícia Civil constatou que um dos dois celulares encontrados com o suspeito era fruto de um roubo ocorrido em 29 de março de 2019.

Enquanto a ocorrência era registrada, outro motociclista de 24 anos, também entregador, chegou à delegacia para entregar um lanche a um policial civil. Ele abordou a equipe questionando a apreensão da motocicleta, alegando que pertencia a seu irmão. Ao explicar a situação, a equipe descobriu que o irmão do detido também não possuía CNH e que a motocicleta não era licenciada desde 2018, acumulando débitos de aproximadamente R$ 3.700,00.