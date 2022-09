Justiça mantém prisão de mulher por sequestrar criança em Santa Maria

Natalia foi presa em flagrante por sequestrar uma criança de sete meses da mãe, em Santa Maria. Após o rapto ela disse que era tia da refém

Letícia Mirelly

[email protected]

A juíza substituta do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) condenou Natalia Santos Sousa em prisão preventiva por subtração de incapaz, crime segundo o artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Natalia foi presa em flagrante por sequestrar uma criança de sete meses da mãe, em Santa Maria. Após pegar a criança, ela disse que era tia da refém.

Nesta terça-feira (13), a julgadora decidiu que a punição prevista em lei não foi suficiente e que era preciso uma prisão preventiva.

“Trata-se de delito extremamente grave e de consequências severas para a família da criança, o que demonstra extrema ousadia e periculosidade de Natalia”, falou a juíza ao relembrar que a mulher já praticou outros crimes.

De acordo com a julgadora, Natalia tem “inúmeras passagens, a última há menos de 1 ano, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Por isso, diante do risco à aplicação da lei penal e do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão”, completou.

O caso foi encaminhado à 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, onde o processo será investigado.