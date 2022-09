Homem morre de choque elétrico na Avenida Central do Núcleo Bandeirante

O homem foi encontrado com Parada Cardiorrespiratória e foi atendido pelos bombeiros. O atendimento durou quase uma hora

Letícia Mirelly

[email protected]

Nesta terça-feira (13), um homem, identificado como A. R. S. de 34 anos, morreu após ser vítima de choque elétrico. Ele podava uma árvore no bloco 1500 da Avenida Central, no Núcleo Bandeirante.

Segundo a primeira equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem estava dentro do cesto de um caminhão, que é usado para elevar o trabalhador ao alto para podar as árvores. Mas ao usar uma motosserra para o serviço, ele encostou na fiação de alta tensão.

O homem foi encontrado com Parada Cardiorrespiratória e foi atendido pelos bombeiros. O atendimento durou quase uma hora, mas não tiveram sucesso na tentativa de reverter o quadro da vítima, que morreu no local.

O trabalhador fazia parte de uma empresa terceirizada, responsável por poda e corte de árvores. A fiação do lugar do acidente não foi rompida e o local ficou aos cuidados da PMDF. A PCDF também foi acionada.