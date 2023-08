Justiça do DF abre pesquisa de satisfação com serviços digitais

Intuito da pesquisa é calcular o grau de satisfação dos usuários e assim, promover melhorias aos serviços oferecidos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), lançou uma nova pesquisa de satisfação com os serviços digitais oferecidos pelo órgão, que será feita através da Ouvidoria. “O TJDFT tem modernizado continuamente seus processos de trabalho, utilizando recursos digitais e inovadores”, explicou o tribunal em nota. O levantamento pode ser respondido em qualquer dia e horário, e está disponível permanentemente no site oficial do tribunal, no rodapé da página principal.

De acordo com as informações do TJDFT, o índice de satisfação será apurado a partir da média ponderada das avaliações feitas pelos cidadãos, sendo que, as avaliações serão ampliadas a cada 30 dias, até que seja consolidada a totalidade de avaliação disponível para todos os serviços da carta. Até o momento, o site conta com pesquisas para andamento processual, certidões, desarquivamento, emissão de guias, jurisprudência e processo judicial.

Ao todo, o TJDFT tem onze serviços oferecidos em meio digital e todo ano a pesquisa é aberta para analisar o grau de satisfação com os serviços e captar a opinião dos usuários. Pelo site do tribunal o cidadão consegue consultar a base de acórdãos, decisões monocráticas, decisões da presidência ou súmulas, emitir guia de custas judiciais, guia de depósito judicial, informações sobre andamento de processo de execução penal, judicial em 1ª ou 2ª instância e ainda solicitar certidões e o desarquivamento de processos.

A pesquisa faz parte do Plano Estratégico do órgão, de 2021 a 2026, e permite ao público responder os questionários por meio da internet – e não mais de forma presencial – além de possibilitar ao tribunal identificar as atividades que têm promovido maior insatisfação entre os usuários. “Caso o cidadão tenha utilizado alguns dos nossos serviços, a participação é importantíssima, pois pode ajudar a oferecer cada vez mais uma Justiça de excelência aos cidadãos do Distrito Federal”, explicou o órgão.