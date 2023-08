Avenida Comercial do Gama recebe nova pavimentação asfáltica

O trecho tem 1,1 km de extensão por 7,5 metros de largura e a obra é executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap)

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizou um investimento de R$ 2.230.984,70 para reformar o asfalto da Avenida Comercial do Setor Oeste, no Gama. A camada de asfalta já foi retirada para receber um novo pavimento no trecho que vai da entrada da SOE Q 10 até a saída, próximo ao Shopping Popular do Gama.

O trecho tem 1,1 km de extensão por 7,5 metros de largura e a obra é executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). De acordo com a administradora do Gama, Joseane Araújo Feitosa Monteiro, a avenida principal do Setor Oeste é um local onde o comércio é forte e há um grande fluxo de carros.

“A malha asfáltica era antiga e precisava ser renovada. Solicitamos junto ao GDF e à Novacap a realização dessa recuperação asfáltica e os comerciantes ficaram muito felizes com essa melhoria”, afirmou a administradora. Os quebra-molas já foram solicitados para a recomposição dos que foram retirados para a execução das obras de recapeamento.

Segundo a administradora da região, na via também foi feita a troca das lâmpadas comuns por lâmpadas LED. “São obras que trarão mais segurança e qualidade de vida para as pessoas que transitam no local”, completou Joseane.

A família de Luciano dos Santos mora no Gama desde 1979. Atualmente corretor autônomo, ele já foi comerciante na avenida e um dos moradores a enviar a demanda para a administração regional.

“Essa é a maior comercial de rua do Gama, estava abandonada e necessitando mesmo de uma reforma. A população sofria com os buracos e remendos nessa via. Agora a situação será diferente”, observou.

Daniel Barbosa Antunes é proprietário de uma tradicional drogaria localizada na região há 50 anos, em frente à obra da avenida. De acordo com o comerciante, a reforma trará uma fluidez maior no trânsito para a população.

“É melhor uma obra definitiva que dure um pouquinho mais de tempo, do que remendos que não resolvem o problema. Além disso, traz um aspecto de cidade nova e cuidada”, comentou o comerciante.