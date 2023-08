16 motos com escapamento defeituoso são flagradas em Águas Claras

Os agentes flagraram nove condutores não habilitados e outros oito que estavam com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias

O Departamento de Trânsito (Detran) realizou, na noite dessa quarta-feira (02), mais uma edição da Operação Sossego, em Águas Claras. Nela, foram flagrados 16 motociclistas que pilotavam motos com o escapamento defeituoso.

A ação tem o objetivo de coibir irregularidades de trânsito cometidas especialmente por motociclistas e foi uma resposta às constantes solicitações da população local que sofre com a poluição sonora.

Entre as 20h30 e 22h30, agentes de trânsito em 15 viaturas e na aeronave da autarquia – o Sentinela – atuaram em três pontos de bloqueios: Avenida Castanheira, Avenida Sibipiruna e Quadra 301 de Águas Claras. Cerca de 230 motociclistas foram abordados e 15 motocicletas foram removidas ao depósito.

Os agentes flagraram nove condutores não habilitados e outros oito que estavam com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Outros 25 motociclistas foram autuados por irregularidades diversas. Houve apoio de uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e três guinchos do Detran durante a operação.

Balanço

Segundo o inciso XI do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante configura infração de natureza grave, penalizada com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

A quantidade de condutores autuados por esta infração aumentou 31% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 1.326 autuações – janeiro a junho de 2022 – para 1.733 autuações – janeiro a junho de 2023.

