Santa Maria recebe unidade móvel do Na Hora nesta sexta

Atendimentos de vários órgãos do GDF estarão disponíveis à população das 8h30 às 16h, na carreta estacionada em frente à Administração Regional

A unidade móvel do Na Hora Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), estaciona em Santa Maria nesta sexta-feira (10). Os atendimentos ocorrerão das 8h30 às 16h, na Administração Regional, localizada na Quadra Central 01, conjunto H, lote 01. A população terá acesso aos serviços do Detran-DF, Procon-DF, Codhab, INSS, Defensoria Pública do DF, Receita Federal e Neoenergia.

“A unidade móvel viabiliza o atendimento à população dos quatro cantos do Distrito Federal. Agora é a vez de Santa Maria contar com diversos serviços essenciais, de diferentes órgãos na própria cidade. A utilização da carreta integra uma série de ações do GDF para modernizar e melhorar, cada vez mais, a prestação de serviços do Na Hora”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O projeto foi criado para atender, prioritariamente, as regiões administrativas que não possuem unidades fixas do Na Hora, distribuídas atualmente por Plano Piloto (Rodoviária e Perícia Médica Federal), Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama, Riacho Fundo e Brazlândia. A aquisição da unidade móvel foi concretizada no fim de 2021.

Com um ano desde que o serviço móvel foi lançado, em fevereiro de 2022, a carreta já passou por Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Taguatinga, Recanto das Emas, São Sebastião, Planaltina, Gama, Samambaia, Itapoã, Estrutural, Incra 9, Varjão, Granja do Torto, Jardim Botânico, Mestre D’Armas, Paranoá, Sobradinho II e Guará. Ao todo, do ano passado até o momento, foram 16.411 atendimentos em 34 edições.

A unidade móvel possui mobiliários e equipamentos modernos; 14 pontos de atendimento; um ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade; uma sala de TI; gerador com autonomia de seis horas; ar-condicionado geral; além de banheiro e copa para uso dos servidores.

Serviço

Unidade Móvel do Na Hora Mais Perto do Cidadão – Edição Santa Maria

Data: Sexta-feira, dia 10 de fevereiro

Horário: 8h30 às 16h

Local: Administração Regional de Santa Maria – Quadra Central 01, conjunto H, lote 01