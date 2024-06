Júri absolve mulher acusada de homicídio no Sudoeste

O Tribunal do Júri de Brasília absolveu Mirtes Gomes da Silva Amaro, acusada de homicídio, supostamente cometido contra o ex-companheiro.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em fevereiro de 2024, no Sudoeste, em Brasília, a acusada utilizou uma arma de fogo para efetuar disparos contra a vítima, que ocasionaram a morte. Segundo o documento, o motivo do crime foi um desentendimento ocorrido entre a denunciada e a vítima no processo de separação judicial.

O MPDFT pediu a condenação da acusada, conforme a pronúncia. Já a defesa sustentou a inocência da acusada, pois a suposta vítima teria, na verdade, tirado a própria vida.

Após o caso ser submetido a julgamento diante do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime. Porém, o colegiado não reconheceu a autoria do crime. Sendo assim, a votação foi encerrada e a Juíza “atendendo à soberana decisão do Egrégio Conselho, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER a ré”, declarou.

*Com informações do TJDFT