Jovem de 19 anos é preso após roubar celular e matar homem em ciclovia em Taguatinga

A vítima, um homem de 41 anos, foi encontrada sem vida em uma ciclovia

Na última terça-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª Delegacia de Polícia (DP), efetuou a prisão de um homem de 19 anos acusado de um latrocínio na QND 42, em Taguatinga/DF. A vítima, um homem de 41 anos, foi encontrada sem vida na ciclovia, apresentando ferimentos causados por arma branca.

De acordo com as investigações, o suspeito teria perseguido a vítima, cometido o crime e roubado seu celular e relógio.

Após a identificação do autor do crime, um mandado de prisão preventiva foi expedido. O acusado foi posteriormente detido no Estado de Goiás, para onde havia fugido com a mesma bicicleta utilizada no momento do crime.