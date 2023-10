Pesando no bolso: conta de luz vai aumentar no DF

A adequação já foi divulgada pela ANEEL, e vai valer para todos os clientes atendidos pela Neoenergia Brasília, residenciais ou comerciais

O Distrito Federal enfrenta uma nova onda de calor, e os termômetros passarão dos 30ºC nos próximos dias. E para piorar, tentar se refrescar com ventilador ou ar-condicionado vai doer mais no bolso a partir do domingo (22), já que a conta de luz vai ficar, em média, 9,32% mais cara, aumento causado pelo reajuste tarifário anual de 2023..

A adequação já foi divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e vai valer para todos os clientes atendidos pela Neoenergia Brasília, sejam eles residenciais ou comerciais.

Para aqueles consumidores em alta tensão, como as indústrias, o aumento médio será de 7,78%, enquanto para aqueles conectados em baixa tensão, como os residenciais, o aumento será de 9,95%.

Na capital federal, cerca de 1,15 milhão de unidades consumidoras de energia elétrica atendidas pela empresa serão afetadas pelo aumento.