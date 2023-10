Pai de bebê de 2 anos morto é preso suspeito de homicídio no Paranoá

O caso está sob investigação pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá)

Na noite desta terça-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante o pai de um bebê de 2 anos que foi encontrado morto dentro de uma quitinete na Quadra 17, no Paranoá. Apesar de não ter confessado diretamente o crime, existem evidências que apontam para as lesões alegadamente provocadas pelo pai como a causa da morte da criança.

O homem, cuja identidade não foi divulgada pelos investigadores, será indiciado por homicídio. O bebê foi descoberto sem vida na manhã de terça-feira (17/10), após uma resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao chamado.

A morte da criança foi confirmada no local, após avaliação médica.