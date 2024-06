Jovem de 19 anos fica ferido após sinistro próximo à Ponte JK

Na noite desta quarta-feira (26), um acidente de trânsito próximo à Ponte JK mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou um veículo FIAT/Mobi preto, conduzido por um jovem de 19 anos. O jovem apresentava uma lesão no rosto e suspeita de fratura no braço esquerdo. Ele estava consciente e orientado no momento do atendimento e foi imediatamente transportado para o Hospital Santa Luzia para receber cuidados médicos.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente.