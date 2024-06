PMDF realiza a prisão de quatro suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Paranoá

Na noite desta quarta-feira, 26 de junho de 2024, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 40º Batalhão (GTOP 40) realizaram uma ação significativa no Paranoá, que resultou na prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

A operação teve início após uma denúncia anônima relatar atividade suspeita de tráfico de drogas na Quadra 15 do Paranoá. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram um veículo que tentou escapar ao perceber a aproximação da viatura.

Após uma breve perseguição, os agentes conseguiram interceptar o carro e realizar a abordagem.