Joias furtadas em interior de carro são recuperadas pela PMDF

Joias que foram furtadas no interior de um carro no último sábado (29) foram recuperadas por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) na madrugada desta segunda-feira (01).

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os policiais do GTOP 21 faziam patrulhamento quando se depararam com um homem e uma mulher, ambos moradores em situação de rua, discutindo na Quadra 05 do Setor Comercial Sul. Ao abordar o casal, a equipe percebeu que eles usavam joias de prata.

Os policiais sabiam que joias haviam sido furtadas no interior de um veículo que estava estacionado no Hospital de Base no último sábado (29). Ao questionar sobre a procedência das joias aos suspeitos, a equipe do GTOP 21 foi informada pelos mesmos que compraram de uma terceira pessoa por R$ 120,00.

Sendo assim, os policiais fizeram contato com a PCDF, que confirmou o registro da ocorrência na 31ª DP, e conduziram o casal para a 5ª DP, onde foi registrada a ocorrência de receptação.