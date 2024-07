Brasília receberá maior a feira de vitivinicultura do Centro-Oeste

“Vamos mostrar para o Brasil e para o mundo a grande qualidade do vinho brasileiro”, comenta Ronaldo Triacca, produtor rural e idealizador da Expovitis, evento que reunirá toda a cadeia brasileira produtora de vinhos. A feira acontecerá em Brasília, entre os dias 19 a 21 de julho, e mais de 60 vinícolas, de todos os terroirs, já confirmaram presença.

A Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo (Expovitis Brasil 2024), tem como objetivo expor a diversidade e a qualidade dos vinhos brasileiros, a força da agricultura familiar e a excelência da sua produção, da gastronomia e do enoturismo de alto padrão. “Essa será a primeira feira de vitivinicultura que irá congregar toda a cadeia do vinho, desde equipamentos para vinhedos e vinícolas, palestras e seminários, enoturismo, gastronomia, shows musicais e claro, cerca de 70 vinícolas brasileiras com seus excelentes vinhos pros amantes dessa bebida milenar degustarem”, detalhou Triacca ao JBr. Segundo ele, é também um evento para o produtor de vinhos, ou para quem está pensando em começar na atividade, haja vista as diversas tecnologias expostas e as palestras com renomados produtores nacionais e internacionais.

Segundo Ronaldo, a feira foi idealizada a partir da percepção de um “vácuo” no setor vitivinícola brasileiro. “Temos diversos eventos de vinhos no Brasil, mas um que contemple toda a cadeia, ainda não tinha. O objetivo desse evento é fortalecer e valorizar o vinho brasileiro, tanto para o consumidor brasileiro como também para o mercado externo, já que estamos na capital do Brasil”, pontuou Ronaldo. “Brasília agora entrou no seleto grupo dos terroirs brasileiros que produzem vinhos finos, e temos muito potencial. Aqui produzimos Vinhos de Inverno, utilizando a tecnologia Dupla Poda, desenvolvida pela Epamig – Empresa de Pesquisa Agropecuária de MG. Temos um conjunto de fatores que nos condiciona a ter um terroir de muita qualidade, refletindo na taça. Além de nosso inverno ser ameno e seco, dias ensolarados e noites frias, nossa região é alta, propiciando grandes amplitudes térmicas, e o resultado são vinhos aromáticos, equilibrados e elegantes em boca”, disse, ao justificar a escolha da cidade para essa edição do evento.

A Expovitis Brasil chamou a atenção de empresas internacionais, como é o caso da Vivai Cooperativi Rauscedo, detentora do maior viveiro do mundo, que foi uma das primeiras empresas a garantir seu espaço. Desta forma, o visitante vai encontrar empresas de maquinários, implementos e insumos enológicos, equipamentos para o cultivo de uvas e elaboração de vinhos. “A expectativa para essa edição é muito boa. Temos um parque muito bonito aqui, onde é realizada a AgroBrasília, pela CoopaDF, a uma hora de Brasília. Julho é um mês de férias, e como o evento tem muitas atrações além dos vinhos, como shows de Zeca Baleiro, Kleiton e Kledir, 14BIS e bandas de jazz regionais, acreditamos que teremos um grande público”, avalia Ronaldo Triacca.

Para quem vai marcar presença no evento, ele garante que será possível encontrar muitos vinhos bons para serem degustados, amostras de roteiros enoturísticos, conhecimento, passeio em vinhedos e vinícolas da região e ótima música. “Só coisas boas que os amantes do vinho adoram”, finalizou Triacca.

Como participar

Para participar, é necessário adquirir o passaporte no site. Os ingressos têm descontos progressivos para aqueles que desejam participar dos 3 dias de evento.

O visitante terá direito a uma taça exclusiva e personalizada com a marca do evento para a imersão completa com a degustação de vinhos. A visitação aos vinhedos não está inclusa no passaporte e terá adesão e programação à parte.

Serviço

Expovitis Brasil 2024 – Feira Nacional de Viticultura, Enologia e Enoturismo | 3º Festival Anprovin de Vinhos de Inverno

Data: 19, 20 e 21 de julho.

Horário: 15 às 21h.

Local: BR 251, Km 5, PAD-DF, Brasília, Distrito Federal.

