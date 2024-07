Homem morre após se afogar no Lago Paranoá

Um homem morreu após se afogar no Lago Paranoá, próximo a Ponte JK, na tarde desta segunda-feira (01). Apesar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizar o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), o óbito foi declarado ainda no local.

De acordo com informações do CBMDF, a equipe de socorro foi acionada por volta das 13h57 e deslocou três viaturas e uma lancha até o local da emergência. Ao chegar no local, os mergulhadores iniciaram a busca pela vítima e encontrou o homem de 29 anos em profundidade de aproximadamente 9 metros.

O homem estava submerso há cerca de 40 minutos e o socorro foi solicitado pelo irmão da vítima. Ainda de acordo com o CBMDF, o protocolo de reanimação teve início na embarcação e, em terra, o médico integrante da equipe de suporte avançado declarou o óbito.

A causa do acidente ainda é desconhecida e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada ao local.