Investigações sobre o Brasília Iluminada são suspensas

Com a decisão, as investigações iniciadas pelo Ministério Público, passam para o Superior Tribunal de Justiça

O ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar para suspender as investigações da Operação Tenebris, que investiga possíveis irregularidades no evento Brasília Iluminada. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (10).

O argumento aceito para a suspensão foi que, como o ex-secretário da Economia, André Clemente, na época responsável pelo projeto, está ocupando cadeira vitalícia no Tribunal de Contas do DF (TCDF), o foro competente para a investigação passa a ser do STJ.

A decisão do ministro atende, em parte, a defesa de Clemente, que pedia a anulação das investigações. “Assim, tem-se como demonstrado o fumus boni juris, necessário à concessão da liminar, materializado nos indícios de usurpação de competência do STJ, acidental ou não, pelo menos na decisão acerca da competência para decidir se a investigação poderia prosseguir no juízo de primeiro grau ou se deveria ser remetida ao STJ, o que contamina os atos processuais subsequentes”, escreveu Araújo.

“O fato de medidas cautelares invasivas, com buscas e apreensões, serem cumpridas – como de fato foram – a partir das decisões de juízo que possa ser tido como incompetente, é suficiente para demonstrá-lo”, continuou o ministro.

Com a suspensão, as investigações iniciais da 1ª Vara Criminal de Brasília e no Ministério Público ficam paralisadas e deve ser continuada pelo STJ.