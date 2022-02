Centros olímpicos e paralímpicos estão com as matrículas abertas

“Estamos trabalhando muito para retomar as aulas presenciais com uma qualidade superior à que era oferecida antes”, afirma a secretária

Os centros olímpicos e paralímpicos (COPs) do Distrito Federal estão com o processo de matrículas continuadas. Os interessados já podem se inscrever no site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) ou presencialmente, em uma das unidades. A oferta de modalidades e turmas visa alcançar um público maior, a partir de 4 anos de idade, contemplando crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições valem para todas as 12 unidades do DF. Brazlândia, Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Planaltina estão funcionando com 100% da capacidade, em observância aos protocolos de combate à covid-19. As unidades de Sobradinho, Parque da Vaquejada e Setor O se encontram em processo final de chamamento público.

“Estamos trabalhando muito para retomar as aulas presenciais com uma qualidade superior à que era oferecida antes da pandemia”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira. “Sabemos o quanto é importante praticar uma atividade física para garantir a saúde do corpo e da mente, por isso os COPs vão funcionar dentro de todos os protocolos sanitários de saúde, para que a comunidade possa voltar a ter qualidade de vida.”

Atendimento

Devido à pandemia de covid-19, as unidades esportivas precisaram suspender os atendimentos presenciais no começo de 2020. Desde então, a SEL tem trabalhado para informatizar, fazer melhorias e capacitar servidores. Durante o mesmo período, os contratos vigentes terminaram e os 12 COPs passaram por chamamentos públicos para seleção de instituições sem fins lucrativos, responsáveis pelo corpo pedagógico das unidades.

Os alunos ou representantes legais que não possuírem acesso à internet ou tiverem dificuldade no acesso ao site a SEL poderão comparecer ao COP e solicitar auxílio de um servidor para efetivar o cadastro de inscrição. O horário de atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

As inscrições para alunos com deficiência podem ser feitas neste link. No entanto, não aparecerá a opção de escolher a turma no formulário de inscrição. O aluno com deficiência será avaliado previamente por uma equipe multidisciplinar, que indicará a turma compatível.

Faça aqui sua inscrição.

Confira, abaixo, a lista de documentos necessários.

Alunos de até 17 anos

* Duas fotos 3X4 (atuais);

* Cópia da Certidão de Nascimento ou da Carteira de Identidade do aluno;

* Cópia do CPF do aluno;

* Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal;

* Cópia do comprovante de residência com o CEP;

* Cópia da declaração escolar de matrícula do ano vigente.

Alunos a partir de 18 anos

* Duas fotos 3X4 (atual);

* Cópia da Carteira de Identidade;

* Cópia do CPF;

* Cópia do comprovante de residência com o CEP.

Alunos com mais de 70 anos também precisam apresentar atestado médico para a prática da modalidade escolhida, informando, ainda, não possuir qualquer contraindicação ou doença infectocontagiosa impeditiva.

O atestado médico é opcional para os alunos com menos de 70 anos, desde que, no caso de menor de idade, haja autorização por escrito pelo responsável legal. Alunos entre 18 e 69 anos devem preencher o Questionário de Prontidão da Atividade Física – PAR-Q.

O resultado preliminar dos alunos matriculados será publicado no site da SEL e afixado no mural do Centro Olímpico e Paralímpico. Candidatos que não tiverem o nome inscrito na relação provisória de matriculados poderão encaminhar recurso administrativo destinado à Subsecretaria dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, pelo e-mail [email protected] .

As grades horárias de atividades/modalidades esportivas estarão no site da SEL. Todos os serviços oferecidos pelos centros olímpicos e paralímpicos são gratuitos.

Abaixo, veja a relação das medidas de segurança a serem seguidas em todas as unidades do COP.

* Medição da temperatura dos frequentadores na entrada;

* Uso de tapetes sanitizantes nas entradas dos COPs e em cada ambiente na unidade;

* Uso de máscaras de proteção facial por todos os alunos, professores, funcionários e colaboradores;

* Distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, inclusive nas aulas;

* Restrição do número de alunos em 50% da turma, respeitado o espaçamento mínimo de quatro metros quadrados por aluno, demarcado no solo;

* Proibição do funcionamento dos bebedouros, exceto para encher a garrafa individual;

* Delimitação com fita do espaço em que cada aluno deve se exercitar nas áreas e salas de atividades coletivas, respeitado o limite de distanciamento;

* Investimento na ventilação natural do ambiente;

* Limpeza e esterilização dos ambientes de uso comum;

* Higienização dos equipamentos e itens de uso coletivo regularmente;

* Oferta de dispenser de álcool gel por toda a estrutura do COP;

* Cada modalidade esportiva terá o seu protocolo específico.

As informações são da Agência Brasília