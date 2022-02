CLDF: Aberta licitação a empresas de alimento para eventos

O valor estimado para a empresa selecionada através do sistema de registro de preços é de R$ 607.062,50

Nesta quinta-feira (10), foi aberta licitação para a contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches, café da manhã, coffe breaks, almoços e jantares para eventos realizados na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

De acordo com o edital, os eventos envolvem seminários, conferências, reuniões, cursos, treinamentos e outros eventos correlatos.

O valor estimado para a empresa selecionada através do sistema de registro de preços é de R$ 607.062,50.

A sessão pública acontecerá no dia 22 de fevereiro, às 9h30. O endereço da licitação por menor preço acontece no www.compras.gov.br

O edital se encontra no endereço: www.compras.gov.br (UASG 974004) e no www.cl.df.gov.br no link de transparência.

Informações: (61) 3348-8650