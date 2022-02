DF tem 1.500 servidores da saúde afastados pela Covid

“Esses profissionais são muito importantes no enfrentamento da pandemia e colocam suas vidas a favor da população”, escreveu Ibaneis

Na tarde desta quinta-feira (10), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), prestou solidariedade aos mais de 1.500 servidores da saúde afastados do serviço em razão da covid-19.

“Esses profissionais são muito importantes no enfrentamento da pandemia e colocam suas vidas a favor do atendimento à população”, escreveu em suas redes sociais.

Reconheço a importância desses profissionais na linha de frente no combate ao vírus e desejo melhoras aos afastados. Estamos trabalhando para contratar mais profissionais de saúde e superar esse déficit. 2/2 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) February 10, 2022

Desde o final de 2021, o Distrito Federal passa por uma alta nos casos da doença. Essa alta ocorre pela chegada da variante ômicron, que é considerada mais transmissível que as anteriores.

Ao reconhecer a importância dos profissionais, Ibaneis afirmou estar trabalhando para ampliar a contratação de mais profissionais e superar o déficit que a falta deles tem causado nas redes pública e privada de saúde do DF.

Secretaria de Saúde

Na última terça-feira (08), o GDF anunciou que a Secretaria de Saúde está autorizada a realizar um concurso público com 230 vagas para médicos e 460 cadastros reserva, 101 para enfermeiro, com 202 reservas, e 50 oportunidades para cirurgião dentista, com 100 candidatos podendo ir para lista de espera.

A pasta, em nota, informou que espera que o edital do concurso seja publicado até abril deste ano. Já a homologação do certame deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2022.