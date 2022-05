Instituto Reciclando o Futuro está com mais de 200 vagas para atividades físicas

O Instituto Reciclando o Futuro, a partir de segunda-feira, 16, oferecerá aulas gratuitas de capoeira, treino funcional e jiu-jitsu

O Instituto Reciclando o Futuro, a partir de segunda-feira, 16, oferecerá aulas gratuitas de capoeira, treino funcional e jiu-jitsu. A iniciativa ainda oferece oficina de jogos de tabuleiro, direcionado para lazer, vivência e socialização da pessoa idosa. São 225 vagas distribuídas nas unidades do Plano Piloto e de Planaltina.

“Entendemos que o esporte é uma ferramenta social transformadora e usar esse mecanismo é fundamental para conseguirmos uma sociedade cada vez melhor”, acredita a fundadora do Reciclando o Futuro, Renata D’Aguiar.

De acordo com a fundadora, o único pré-requisito para participar de qualquer uma das atividades é ter de mais se sete anos. As inscrições vão até 30 de maio ou até esgotarem as cerca de 70 vagas prevista para cada uma das modalidades.

“Apesar de pensarmos a gratuidade com o objetivo de ofertarmos esse trabalho a pessoas em situação de vulnerabilidade, são atividades abertas a quem quiser participar e ninguém paga nada”, reforça a idealizadora.

Segundo ela, houve uma preocupação especial com as pessoas idosas por isso estão previstas turmas de jogos de tabuleiro.

Todos os instrutores são capacitados e habilitados para estarem à frente das oficinas. Tanto a contratação dos professores quanto a execução total do projeto são fruto de execução de uma emenda parlamentar voltada para a área social.

As fichas de inscrição estão disponível no site da instituição.