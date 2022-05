Emprego no DF: vagas com salário de até R$ 2,8 mil

As oportunidades são para pessoas com ou sem deficiência e os salários partem de R$ 1.212, como o oferecido a vendedor de consórcio

Empregado doméstico, motofretista, mecânico de automóveis e operador de caixa são algumas das 371 vagas disponíveis, para esta quinta-feira (12), nas 14 agências do trabalhador do Distrito Federal. As oportunidades são para pessoas com ou sem deficiência e os salários partem de R$ 1.212, como o oferecido a vendedor de consórcio, e vão até R$ 2,8 mil, para torneiro mecânico.

Os postos de trabalho disponíveis são para diversas regiões administrativas. Em Ceilândia, são 145 vagas, entre elas repositor de mercadorias, com salário de R$ 1.212 mais benefícios; fiscal de prevenção e perdas, com salário de R$ 1.565 mais benefícios, e açougueiro, com ordenado mensal de R$ 1.760 mais benefícios. Para essas três funções, exige-se que o candidato tenha pelo menos iniciado o ensino médio.

Há três vagas exclusivas para pessoas com deficiência: duas de ajudante de obras e uma para servente de obras. Nas duas funções o salário pago é de R$ 1.221 mais benefícios, com local de trabalho no Guará.

Os interessados em disputar as vagas abertas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento por meio do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Johnny Braga, da Agência Brasília