GDF lança edital de concurso de arquitetura para o Museu da Bíblia

Divulgado o edital do concurso público para projeto de arquitetura do Museu da Bíblia. As inscrições estarão abertas a partir de 25 de maio

A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou nesta quinta (12), o edital que regula o concurso público para o projeto de arquitetura do Museu da Bíblia, que deverá ser construído no Plano Piloto. O edital foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e apresenta as normas da licitação na modalidade Concurso. Os projetos de arquitetura serão avaliados por um júri. As inscrições on-line poderão ser feitas entre 25 de maio e 11 de julho de 2022, pelo site do Museu da Bíblia pelo link https://concurso.museudabiblia.df.gov.br/ .