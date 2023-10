Instituto oferece curso profissionalizante a jovens

O processo seletivo para o curso está aberto até o dia 15 de janeiro de 2024 e a primeira turma já inicia no dia 29 de janeiro

O Instituto PROA está com inscrições abertas para 750 vagas de curso profissionalizante para jovens entre 17 e 22 anos, que estão concluindo ou já terminaram o ensino médio em escolas públicas. A inscrição pode ser feita no site.

O processo seletivo para o curso está aberto até o dia 15 de janeiro de 2024 e a primeira turma já inicia no dia 29 de janeiro. Para participar, os interessados precisam fazer a inscrição no site do PROA, depois responder a um reste básico de língua portuguesa, matemática e análise de perfil, e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

O curso do PROA tem 100 horas e é dividido em 4 módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego: autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação. Semanalmente há também encontros ao vivo mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São sete carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Análise de Dados (patrocinado pelo iFood), Varejo (Via – Fundação Casas Bahia), Administração (P&G), Logística (P&G), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF) e Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital).

Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego.

“Chegamos na região com o objetivo de criar oportunidades de emprego para os jovens. Sabemos o quanto esse público sofre com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete no primeiro emprego. O PROA tem justamente essa missão, que é capacitar e oferecer profissionais capacitados e prontos para o mercado de trabalho”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.