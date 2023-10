Jardins Mangueiral: postes de luz apresentam risco de queda

O líder comunitário informa que já formalizou cinco solicitações para a Neoenergia sobre a situação dos postes de luz no Jardins Mangueiral

A comunidade do Jardins Mangueiral revive medo com a situação crítica dos postes de luz na região. De acordo com a população, 32 estruturas de iluminação pública apresentam rachaduras e estão com ferros expostos, e destas, seis apontam grande risco de queda.

Por conta das fortes chuvas, mais de dez postes caíram no Jardins Mangueiral no dia 15 de novembro de 2022, e os moradores temem que o cenário se repita este ano. “Os postes com risco estão instalados justamente no local onde as pessoas fazem suas caminhadas e caminham com seus pets. O bairro é movimentado, e inclusive um dos postes está em frente a um retorno”, contou o líder comunitário do bairro, Leandro Selva, ao Jornal de Brasília.

O líder comunitário informa que já formalizou cinco solicitações para a Neoenergia sobre a situação dos postes de luz no Jardins Mangueiral, sendo a primeira em agosto de 2022. Os pedidos foram feitos via ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF), pelo número 162. Selva explica porque não acionou diretamente a empresa de energia pelo canal oficial da companhia: “porque o aplicativo não funciona”.

Os postes de luz que apresentam problemas foram instalados em 2009 e 2010, e segundo a população, desde 2018 os moradores percebem os problemas. “A matéria-prima desses postes antigos é de péssima qualidade, e tudo indica que eles vão cair. A Neoenergia só fez troca e manutenção nos postes ano passado quando os postes caíram, antes e após não houve nenhuma outra manutenção”, comenta Selva.

“Os superintendentes da Neoenergia até tem vindo aqui e ouvido a comunidade, mas eles usam a Associação dos Moradores apenas para fazerem promessas, mas não resolvem o problema. O sentimento que fica é de impotência, não temos resposta e nem solução. Temos apenas notas que não convencem ninguém”, completa o líder comunitário.

Por conta própria os moradores do Jardins Mangueiral escreveram um X com spray vermelho nos postes de energia que apresentam risco de queda. “Percebemos que muitas das vezes em Brasília primeiro precisa acontecer a tragédia para depois vim as providências. As pessoas não estão dando mais credibilidade para a Neoenergia. A comunidade tem solicitado a presença do diretor aqui e ele inventa um monte de nota e não vem ouvir a comunidade”, finaliza Selva.

Em nota ao Jornal de Brasília, a Neoenergia informou: “uma equipe técnica da empresa realizou [nesta segunda-feira (30)] a avaliação dos postes da região e foi identificada a necessidade de troca de 31 estruturas. A execução do planejamento para troca já está ocorrendo e, até o fim de novembro, todos os postes mapeados estarão substituídos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a empresa, a substituição de um poste custa, em média, R$ 5 mil em materiais. Em relação aos postes do Jardins Mangueiral, a Neoenergia comunicou que “não recebeu nenhum chamado para manutenção”, mas mesmo assim enviou equipe ao local. “É fundamental lembrar que a população deve utilizar os canais oficiais de atendimento da Neoenergia, como o telefone 116, para abrir chamados e registrar manifestações sobre postes que precisam de avaliação, além de possíveis manutenções e trocas”, finaliza a nota.