Inscrições para vagas em áreas do IgesDF vão até quarta-feira (08)

As inscrições para as vagas oferecidas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) para profissionais da área de saúde e pesquisa vão até esta quarta-feira (8). Os cargos são de técnicos em segurança do trabalho, em enfermagem e em farmácia, além de engenheiro de segurança do trabalho e analista III – ensino e pesquisa.

O processo seletivo é para formação de cadastro reserva. Para as funções de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração bruta é de R$ 11.067, e de analista III – ensino e pesquisa, o salário é de R$ 5.100. Para os cargos de nível técnico, as remunerações são de R$ 2.813,16 para a vaga na área de segurança do trabalho, R$ 2.557,04 para técnico em farmácia, e R$ 2.818,34 para técnico em enfermagem.

Segundo o presidente do instituto, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, a formação de cadastro tem como objetivo aprimorar a prestação de serviços da rede pública do DF. “O Iges entende que, para oferecer serviço de saúde pública de qualidade, é preciso investir na contratação de mais profissionais. Dentro de uma gestão transparente e responsável, estamos empenhados em aumentar nosso quadro de funcionários para que a população se beneficie com um atendimento mais ágil.”

Os benefícios incluem auxílio-transporte, alimentação (a depender de acordo coletivo de trabalho e jornada de trabalho), clube de benefícios com desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no aniversário.

Candidatos precisam comprovar a graduação na área desejada em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Também é obrigatório ter experiência na área, conforme estabelecido em edital, entre outros requisitos específicos de cada vaga. Para os pretendentes, é fundamental ler os editais para saber todos os requisitos desejáveis, pois, para algumas vagas, é importante conhecimento em sistemas de gestão e de prontuário específicos.

Mais informações – como jornada de trabalho, descrição sumária dos cargos, requisitos desejáveis, datas de avaliações e recursos, entre outras – estão disponíveis em cada um dos editais, na área “Trabalhe Conosco” do site do IgesDF.

As informações são da Agência Brasília