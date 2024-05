Helicóptero da PMDF é utilizada para resgates em RS

O Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está desempenhando um papel crucial no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, as equipes baseadas na capital do país têm se dedicado a transportar idosos, bebês e médicos, que estão prestando assistência nas áreas mais atingidas do estado.

O helicóptero Fênix 1 iniciou sua operação às 13h de sábado (4), realizando três paradas para abastecimento: em Uberlândia (MG), Bauru (SP) e Ponta Grossa (PR). A aeronave alcançou seu destino na manhã de domingo (5).

Sob o comando do piloto major Wilner, a equipe é composta por um copiloto e três tripulantes. Segundo informações da PMDF, esses militares têm uma missão especial de fornecer o auxílio necessário nas operações de busca e resgate das vítimas desabrigadas em decorrência das inundações, especialmente em áreas duramente afetadas pelos temporais.