Inscrições para o Casamento Comunitário vão até quinta-feira (21)

Inscrições para o Casamento Comunitário da Sejus vão até quinta-feira (21)

A 3ª edição do casamento comunitário vai continuar selando compromissos e realizando sonhos de casais por todo o Distrito Federal. Para os que cultivam esse sonho, ainda dá tempo de realizar a inscrição, que vai até esta quinta-feira (21). Para participar é preciso ser maior de 18 anos, comprovar a hipossuficiência e entregar a documentação de forma presencial.

O resultado com os candidatos selecionados está prevista para 22 outubro, no site da Sejus. A cerimônia será realizada no dia 28 de novembro e, desta vez, são disponibilizadas 60 vagas, 20 a mais do que nas últimas cerimônias.

“A Sejus espera finalizar as edições deste ano com um lindo dia para esses 60 casais, que terão a oportunidade de celebrar o matrimônio depois de um período tão difícil quanto a pandemia que o mundo ainda enfrenta. Todos os protocolos sanitários serão seguidos à risca, para que todos saiam de lá felizes e protegidos”, enfatiza a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

“O Casamento Comunitário é uma ação muito importante para a promoção da cidadania, o fortalecimento dos vínculos familiares e a inclusão social. Por isso, caso os noivos tenham alguma dúvida, pode ligar para (61) 3213-0685 que estamos prontos para atendê-los”, reforça o Subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial, Juvenal Araújo.

Confira os critérios para a inscrição

• Comprovação de Residência no Distrito Federal por cada indivíduo;

• Comprovação de hipossuficiência por cada indivíduo;

• Idade mínima de 18 anos até a data da publicação do edital;

• Ausência de impedimento legal para casar-se, nos termos do artigo 1.521 do Código Civil.

Documentos Necessários

I – Original da Carteira de Identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

II – Se solteiro, Original da Certidão de Nascimento;

III – Se divorciado, Certidão de Casamento com averbação do divórcio, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da certidão de nascimento OU documento que conste os seguintes dados: nome do cartório de registro de nascimento, n° do livro e folhas.

IV – Se viúvo, Certidão de Casamento com a pessoa falecida, Certidão de Óbito da pessoa falecida, formal de partilha contendo a petição inicial, a sentença e o trânsito em julgado e cópia da certidão de nascimento.

Caso o divorciado (a) ou viúvo (a) não tenha promovido à partilha de bens, deverá casar-se pelo regime de Separação Legal de Bens, de acordo com o Código Civil.

V – Original do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

VI – Comprovante de residência original do último mês de referência no nome do noivo e da noiva, ou declaração de residência de próprio punho por cada indivíduo;

VII – Declaração de Hipossuficiência de renda, nos moldes do Anexo I do Edital;

VIII – Declaração de Veracidade dos Documentos Registro Digital;

IX – As testemunhas (2) deverão apresentar cópia e original dos seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência; se forem casados (as) acrescer a Certidão de Casamento; se forem divorciados (as) acrescer a Certidão de Casamento com averbação do divórcio.

Endereços para a entrega da documentação

Praça dos Direitos da Ceilândia: QNN 13 – Ceilândia Norte

Secretaria de Justiça e Cidadania: Estação Rodoferroviária, SAA, Ala Central.

Horário de funcionamento: de 9h às 17h.