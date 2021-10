Bicicletas compartilhadas têm boa aceitação do público nos primeiros dias

O cadastro é rápido e são necessários poucos dados, como nome, e-mail, data de nascimento e o registro de um cartão de crédito

Após sete dias de inauguração, as bicicletas já são um sucesso no Distrito Federal. Segundo dados da empresa responsável, a Tembici, foram feitos 1.535 cadastros no aplicativo e realizadas 1.364 viagens entre 11 e 15 de outubro.

A Agência Brasília percorreu o Plano Piloto e visitou algumas das estações para conferir o funcionamento do serviço e também a adesão da população. Em todos os locais visitados – Parque da Cidade, Galeria dos Estados, Pátio Brasil e Santuário Dom Bosco – foi possível notar boa aceitação do público, tanto ao comentar sobre o retorno do serviço como do funcionamento e da qualidade das bicicletas.

O feriado de 12 de outubro foi o dia mais movimentado, com 758 corridas no total. As estações mais utilizadas até agora foram a do Parque da Cidade, a da 406 Sul e a da 209 Norte.

A reportagem testou o sistema e achou simples a navegação no aplicativo. O cadastro é rápido e são necessários poucos dados, como nome, e-mail, data de nascimento e o registro de um cartão de crédito.

Para retirar a bicicleta da estação, basta escolher o tipo de corrida no aplicativo, pagar pelo celular e liberar a bike apontando o celular para o QR Code próximo ao guidão. Ao terminar a corrida é necessário devolver a bicicleta na estação.

O serviço, que estava desativado desde março de 2020, ainda está em fase de implantação. Neste momento, os usuários contam com 131 bicicletas espalhadas em 17 estações. A meta do governo é chegar a 70 pontos e 500 bikes nas 33 regiões administrativas do DF. Para viabilizar o serviço, a Tembici, empresa vencedora da licitação, investiu R$ 10 milhões.

Aprovação

A servidora pública Charlene Araújo, 39 anos, soube pela internet que as bicicletas compartilhadas voltaram. Ela conta que sempre foi adepta do serviço, tanto no DF quanto em outras cidades, e que sentiu falta dele. “Fiquei feliz que as bicicletas voltaram. Gosto bastante desse formato e tipo de serviço. Considero importante para a mobilidade e para a cidade em si”, disse.

Retorno que também foi aprovado pela auxiliar de educação, Nilma da Silva Lima, de 37 anos. “Achei ótimo que elas voltaram. Foi bem fácil contratar o serviço e espero que eles levem as bicicletas para mais pontos, pois vai ser muito bom para a população”, avalia.

O sistema funciona 24h e quem utiliza o bilhete do sistema de transporte público para pagar o passe de ônibus poderá ativar o serviço de bikes com o cartão. “Esperamos que o número de bicicletas alcance três, cinco mil unidades, ou o quanto for necessário para atender bem”, projeta o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Valores

A empresa disponibiliza, como modalidades de assinatura, os planos avulsos de 30 minutos (R$ 3,50) e diário (R$ 15), que pode ser usado por cinco horas (ou cinco viagens de 60 minutos).

Quem assinar o plano anual até o dia 31 deste mês vai contar com desconto de 50% no valor do plano anual – que, quando diluído, será de aproximadamente R$ 0,25 por dia. Mais informações estão disponíveis na página oficial do projeto.