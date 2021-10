A volta por cima na pandemia

Muitos não se deixaram abater na crise sanitária e criaram ou ampliaram os seus negócios com muita força e fé

Com a crise econômica decorrente da pandemia, muitas pessoas optaram por abrir um negócio para tentar ganhar dinheiro por conta própria. Mesmo em tempos difíceis, em 2019, no Distrito Federal, 21,7% dos ocupados organizaram negócios ou empreendimentos naquele momento, ou cerca de 297 mil pessoas. Essa era a segunda maior força de trabalho na capital e esse número ficou atrás somente dos assalariados do setor privado, que registraram 42,2% de ocupação.

De acordo com os números da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), em 2020 o DF registrou 62.064 aberturas de empresas, sendo que 20.063 encerraram as atividades posteriormente, o que indica que a cada empresa fechada, três novas abriram. Em 2021, 23.713 empresas foram registradas até o mês de maio.

A Secretaria de Empreendedorismo do DF(SEMP-DF) surgiu durante a pandemia, com o intuito estimular o empreendedorismo nos setores de indústria, comércio e serviço, estruturar políticas de incentivo, incentivar a cultura empreendedora, praticar o desenvolvimento sustentável, entre outros motivos. São colocados em prática programas de inclusão de micro e pequenas empresas nas compras públicas, com o objetivo principal de movimentar o setor produtivo local através da circulação interna de renda. Em nota, a secretaria explicou: “Essa medida ajuda na retomada da economia do Distrito Federal, gerando mais oportunidades para a criação de novos empregos e aumento da renda da população”.

A SEMP-DF atua junto aos empresários locais, com ações de capacitação e orientação a respeito da regularização de empreendedores autônomos. Um exemplo é a parceria de trabalho com o BRB, onde foram movimentados mais de R$4 bilhões para o programa Supera DF. Em 2020, 191.265 novos MEIs foram registrados na capital, uma alta de 13% nas aberturas em comparação com o ano anterior.

A consultora e especialista em concepção e gestão de empresas, Juliana Guimarães, explicou porquê os números vêm crescendo mesmo durante a pandemia da covid-19: “Grande parte desse aumento foi motivado pela falta de oferta de emprego, então as pessoas entenderam o empreendedorismo como uma alternativa para a geração de renda”.

Sebastião Fernandes, de 50 anos, morador de Planaltina de Goiás, atua com a limpeza e manutenção de piscinas no DF há 25 anos. Ele trabalhou em uma empresa privada durante muito tempo, até que decidiu sair e fazer o mesmo trabalho por conta própria. Há mais ou menos um ano, contratou 2 funcionários que hoje trabalham com ele.

Necessidade

Sebastião relatou que a sua quantidade de trabalho aumentou durante a pandemia e isso foi positivo para ele: “Sempre tive trabalho a fazer, mas com a chegada da pandemia, como as pessoas passaram a ficar mais em casa, o número de manutenções aumentou, porque muitos preferem usar a piscina de casa ao invés de ir para um clube ou algo similar”. Hoje, Sebastião atende cerca de 54 casas por semana e afirmou que os resultados estão bem melhores do que antes da chegada da pandemia: “Acredito que esse ritmo vai continuar daqui para frente, porque os clientes acabam acostumando comigo e com o meu trabalho, porque a limpeza e manutenção têm que ser feita de forma recorrente, então a chance de manter o cliente por mais tempo é maior”.

Em âmbito nacional, a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizada em conjunto com o Sebrae, Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e o Instituto Brasileiro de Produtividade e Qualidade (IBQP), mostrou que o número de empreendedores motivados por necessidade passou de 37,5% em 2019 para 50,4% em 2020.

Os dados de uma pesquisa feita pelo Serasa Experian apontaram que só em janeiro de 2021, foram abertos 312.462 registros de microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil.