Inscrições para castração gratuita começam nesta quarta (31)

As inscrições para castração gratuita de cães e gatos do próximo mês começam nesta quarta-feira (31). No total, são 1.287 vagas disponibilizadas pela Subsecretaria de Proteção Animal do Distrito Federal, através do programa de castração de animais da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema).

Hoje, o cadastro é para a castração de gatas. As inscrições abrem às 14h, com 308 vagas. Para os gatos, as inscrições já foram encerradas, com 319 vagas distribuídas.

Já para os caninos, as inscrições estarão abertas nesta quinta (1º). As inscrições para castração de machos começam às 9h e de fêmeas, às 14h. São 319 vagas para cachorros e 341 para cadelas.

Para se inscrever, é preciso ter cadastro prévio nas plataformas Gov.br ou Ouvidoria do GDF. As vagas são acessíveis pelo Agenda-DF, um sistema eletrônico destinado à população do DF para agendamento de diversos serviços oferecidos pelo Governo do Distrito Federal.

As cirurgias irão ocorrer entre os dias 6 e 23 de fevereiro. Desde o início do programa, já foram realizadas mais de 50 mil cirurgias gratuitas de castração no DF. As vagas do programa são contínuas e abertas todos os meses nas últimas quarta e quinta-feiras do mês.

“A castração é a prova de amor e cuidado que a gente tem com o animal. Além de prevenir doenças e aumentar a expectativa de vida do pet, também há a diminuição de animais abandonados”, reforça a subsecretária de Proteção Animal da Sema, Edilene Cerqueira.

