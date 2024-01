Novos presidentes do Conselho de Educação do DF tomam posse

Entidade deve definir normas e diretrizes para o sistema de ensino, e orientar, fiscalizar e acompanhar o ensino das redes pública e privada

A nova presidência do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) tomou posse na tarde desta terça-feira (30) durante uma cerimônia realizada no Espaço Cultural Professora Neusa França, da Secretaria de Educação (SEE-DF). A posse do novo presidente, Álvaro Domingues Júnior, e da vice, Solange Foizer, foi oficializada pelo secretário de Educação em exercício, Isaías Aparecido. Autoridades, deputados e representantes da Educação estiveram presentes ao evento.

“Assumir a presidência do Conselho de Educação é um privilégio e uma responsabilidade que abraço com dedicação. Estou determinado a trabalhar incansavelmente para promover a excelência educacional em nosso Distrito Federal”, garantiu Álvaro, que assume a presidência do CEDF até 21 de dezembro de 2025.

O Conselho de Educação do Distrito Federal é um órgão consultivo-normativo de deliberação coletiva e de assessoramento superior à Secretaria de Educação. A atribuição da entidade é definir normas e diretrizes para o sistema de ensino do Distrito Federal, bem como de orientar, fiscalizar e acompanhar o ensino das redes pública e privada.

A vice-presidente Solange Foizer Silva enfatizou a importância da colaboração: “Estamos aqui para fortalecer laços e colaborar com todos os envolvidos na Educação. Acredito que, juntos, podemos fazer avanços significativos e proporcionar um ambiente educacional mais enriquecedor para nossos alunos”.

Durante a cerimônia, representando a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, Isaías Aparecido declarou: “O Conselho de Educação desempenha um papel fundamental na condução de políticas que moldam o futuro educacional do Distrito Federal. Estamos comprometidos em fortalecer essa parceria e colaborar de maneira eficaz para promover avanços significativos em nosso sistema educacional”.

*Com informações da SEE-DF