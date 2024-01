Janeiro tem 237 novos habilitados para programas de habitação

Após a confirmação do processo, candidatos serão indicados pela Codhab para os empreendimentos disponíveis

Neste mês, mais 237 moradores estão habilitados para participar dos empreendimentos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab).

Para a habilitação no programa Morar Bem, o candidato precisa enviar a documentação e atender todos os requisitos exigidos pela lei n° 3.877/2006. Para saber se está habilitado, basta acessar o cadastro, por meio do aplicativo, e conferir a situação cadastral.

A Codhab lembra que, mesmo após a habilitação, é preciso manter o cadastro atualizado. Para se candidatar a uma moradia, é primordial que as informações estejam em dia. Além disso, para que a companhia possa indicar um empreendimento, os dados de renda, entre outros, devem estar conforme a atual situação do candidato.

Inscrições abertas

Atualmente, o procedimento para se inscrever no programa Morar Bem está sendo feito por meio do aplicativo Codhab Cidadão e no site da companhia. A operação pode ser realizada a qualquer momento, desde que atenda aos requisitos estabelecidos. Quem tiver alguma dificuldade ou dúvida pode procurar ajuda em um dos postos de atendimento espalhados pelo DF.

A indicação para um dos empreendimentos da Codhab segue, necessariamente, uma ordem baseada em diversos critérios. Além disso, a companhia notifica a indicação por aplicativo, portanto é importante que, após a habilitação, o candidato acompanhe o cadastro regularmente.

Empreendimentos em andamento

Para 2024, cerca de 25 mil unidades habitacionais devem ser lançadas, somando as entregas e as construções por vir. Além disso, o governo planeja criar três ou quatro empreendimentos com seis a sete mil moradias, semelhantes ao projeto do Itapoã Parque, o maior do DF, com mais de 12 mil unidades habitacionais.

Com informações da Agência Brasília