Operação Sossego fiscaliza motos com escapamento irregular em Taguatinga

Objetivo é retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará a Operação Sossego, nesta quarta-feira (31) à noite, em Taguatinga. A iniciativa tem o objetivo de retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo com o escapamento irregular é infração grave e acarreta multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH e retenção do veículo para regularização.

*Com informações do Detran-DF