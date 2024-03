Inscrições para a etapa regional dos Jogos Escolares do DF estão abertas

As inscrições para a maior competição esportiva para estudantes de 12 a 17 anos de escolas públicas e particulares do Distrito Federal estão abertas e podem ser feitas até 29 de março. A 64ª edição anual dos Jogos Escolares do DF (JEDF) está na etapa regional, onde as modalidades esportivas disputadas são vôlei, basquete, futsal, handebol e xadrez.

Faça aqui sua inscrições para o JEDF 2024.

O JEDF é uma competição saudável para o desenvolvimento pessoal e esportivo dos estudantes. O evento oferece uma oportunidade valiosa para os alunos desenvolverem habilidades de trabalho em equipe, disciplina, resiliência e liderança, fundamentais para o sucesso não apenas nos esportes, mas também na vida cotidiana.

É importante notar que a participação está aberta a todas as escolas das Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF. Consulte o cronograma do evento abaixo.

Arte: SEEDF

*Com informações da Agência Brasília