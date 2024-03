Um caminhão-baú carregado com mais de 96 mil latas de cerveja e 1.200 garrafas de uísque foi apreendido pelos auditores da Secretaria de Economia (Seec-DF) nesta segunda-feira (18). A carga foi retida porque os itens apresentavam notas fiscais divergentes.

A ação foi deflagrada na rodovia BR-060, na altura do km 13, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no Recanto das Emas. Segundo os auditores, o motorista apresentou uma nota fiscal inidônea, já que as caixas de uísque não estavam contabilizadas.

Além de recolher as mercadorias para o depósito da Receita do DF, a carga foi autuada com multa de 100% do valor do ICMS. De acordo com os autos emitidos a base de cálculo utilizada foi de R$ 354.910,56, em mercadorias irregulares.

*Com informações da Seec-DF