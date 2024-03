Assaltante causa acidente após fugir da polícia no Recanto das Emas

Na manhã do último domingo (17), por volta das 11h50 da manhã, policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal recuperaram um veículo roubado no Recanto das Emas, após uma perseguição que resultou em um acidente.

A ação teve início quando os policiais receberam informações através do COPOM sobre um assalto na quadra 605 conjunto 20, onde dois indivíduos tinham acabado de roubar um veículo Fiat/Grand Siena, juntamente com outros pertences. As equipes policiais reforçaram imediatamente o patrulhamento na região.

Os policiais avistaram o veículo roubado na quadra 601, nas proximidades do terminal rodoviário. Tentaram abordar o condutor utilizando sinais sonoros e luminosos, porém o indivíduo não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Na tentativa desesperada de escapar, o veículo colidiu com um VW/Gol 1000 em frente ao Fort Atacadista, perdendo o controle e capotando várias vezes até finalmente parar em um gramado próximo a uma empresa local.

O motorista do Siena, então, correu para dentro da empresa que ficava em frente ao local do acidente, adentrando uma densa mata fechada situada atrás do imóvel, que divide as áreas de Samambaia e Recanto das Emas. Durante a perseguição, foram ouvidos dois possíveis tiros.

Adicionalmente, uma ligação ao COPOM relatou que um indivíduo armado tinha invadido uma chácara próxima ao Atacadão. Apesar do reforço solicitado, incluindo apoio do Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP) e do Batalhão de Polícia com Cães (BPCães), o assaltante conseguiu escapar.