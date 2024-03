Carga de feijão avaliada em R$ 570 mil é apreendida no Paranoá

Durante a madrugada desta segunda-feira (18), em mais uma operação de rotina, auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec-DF) apreenderam cerca de 90 toneladas em grãos de feijão. O produto transitava com nota fiscal repleta de inconsistências. A ação foi executada na região do Paranoá, pela BR-251, nas proximidades do Café sem Troco.

“Infelizmente, é comum encontrarmos esse tipo de transporte irregular de mercadorias. Muitas vezes, o volume informado na nota não é o real. Há alguns casos também em que o valor informado da carga diverge do valor do mercado, mas o objetivo é um só: sonegar impostos”, explica o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec-DF, Silvino Nogueira Filho.

Segundo Silvino, as equipes de auditores estão atentas e em constante atuação, 24h por dia. “Nós nos dividimos em equipes para que o trabalho seja constante, inclusive aos fins de semana e feriados”, explica. Além das rodovias, os auditores realizam investigações e ações em vias comuns, comércio e depósitos.

A proposta de intensificar as ações de fiscalização é determinação da atual gestão da Secretaria de Economia. “É importante esclarecer que continuaremos com uma fiscalização intensiva para reforçar que a sonegação não pode prosperar no Distrito Federal’’, afirma Silvino.

Os impostos recolhidos pela pasta compõem o Tesouro do DF. Esses recursos financiam várias ações do GDF como obras, programas sociais e a manutenção da saúde, segurança e educação.

*Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF)