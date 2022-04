Inscrição aberta para 5.ª oficina de Educação Financeira ‘O Caminho das Contas’

Serão abertas as inscrições para oficina de educação financeira a atividade é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania

Nessa domingo, 24, serão abertas as inscrições para a 5.ª oficina de educação financeira “O Caminho das Contas”, a atividade é promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e a Caixa Econômica Federal (CEF) e tem o objetivo de estimular a consciência e a independência financeira dos participantes.

A oficina tem como prioridade as pessoas atendidas no Programa Pró-Vítima e do Projeto Banco de Talentos, ambos da subsecretária de Apoio a Vítimas de Violência (Subav/Sejus), porém qualquer residente do Distrito Federal pode se inscrever.

As inscrições seram feitas por meio do link https://forms.gle/UEB6SBBi1zAPrpdc7. e as aulas se iniciaram no dia 26 de abril às 14h e serão ministradas pela plataforma Microsoft Teams.

“A conquista da autonomia financeira é um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida e, principalmente, para a superação de uma situação de violência”, destaca o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

“Ao capacitar e orientar as pessoas atendidas em nossos programas, contribuímos também para que elas possam abrir seu próprio negócio, transformando seus empreendimentos para geração de emprego e renda”, completa.

Com informações de Daniela Uejo