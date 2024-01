Inmet emite alerta amarelo para chuvas no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (05), alerta amarelo para chuvas intensas no Distrito Federal para este fim de semana.

⚠️ #Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (5) e amanhã (6), em áreas do AM, PA, AP, RO, MT, GO, MG, ES, RJ e em todo o DF e AC.

🟡 Confira o aviso amarelo (perigo potencial) 👉 https://t.co/SxkIX0lt1w

+👇 pic.twitter.com/Hgt3o4BNX4

— INMET (@inmet_) January 5, 2024