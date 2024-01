Celina acompanha trabalho em regiões afetadas pela chuva

“Essa pista está em obras. Então, algumas medidas tomadas aqui foram paliativas”, afirmou a governadora em exercício

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), visitou, na tarde desta sexta-feira (05), a região do Sol Nascente/Pôr do Sol para acompanhar os impactos da chuva e as medidas tomadas. Com ela, também estavam representantes da Defesa Civil e da administração regional.

“O Decreto nº 45.382/2024 está sendo cumprido na íntegra. As equipes do governo estão trabalhando em regime de plantão, 24h por dia”, afirmou a governadora em exercício, referindo-se à medida que, na última quinta-feira, declarou estado de alerta no Distrito Federal por conta das fortes chuvas. “Seguiremos em monitoramento constante até que a gente tenha tranquilidade de ver que as chuvas estabilizaram”.

A primeira parada de Celina Leão durante visita foi na obra de duplicação de uma das principais avenidas do Trecho 3. No trecho que vai da Chácara 81 até a QNQ, os serviços de pavimentação já foram concluídos. “Falta apenas fazer o plantio de mudas no canteiro central – a Novacap já foi acionada para fazer esse serviço”, observou. No restante da pista, que vai até o Fort Atacadista, a duplicação será iniciada em breve.

Em seguida, a governadora em exercício esteve na via que liga a Chácara 55 à Avenida Comercial, onde fica o mercado Trem Bão. Lá, na terça (2), uma cratera se abriu com a força das águas da chuva. “Essa pista está em obras. Então, algumas medidas tomadas aqui foram paliativas”, afirmou Celina. “O mais importante é que os serviços sejam retomados assim que as condições climáticas permitirem”.

O diretor de Obras da Administração do Sol Nascente, Cairo Vaz Nascimento, explicou que o asfalto da via foi retirado para a construção da rede de drenagem de águas pluviais. “Com a força das chuvas, no entanto, um dos poços de visita da obra cedeu”, contou. “Mas já jogamos material apropriado no buraco, compactamos e deixamos a pista em condições de uso. Agora, é aguardar uma estiagem para continuarmos a obra”.

