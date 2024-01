Detran resgata pitbull que estava solto em Taguatinga

O cachorro está bem e foi levado ao Detran de Taguatinga, mas os agentes da unidade ainda não haviam conseguido contato com o tutor até a publicação desta matéria

Agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) resgataram, na manhã desta sexta-feira (05), um pitbull, aparentemente desorientado, que corria por Taguatinga.

Populares que estavam nas proximidades disseram aos agentes de trânsito que o cachorro já havia avançado em algumas pessoas e outros animais durante o seu trajeto, e que sabiam quem era o dono, mas que não estavam conseguindo falar com ele.

Diante da situação, os agentes conseguiram fazer o acompanhamento do pitbull na via, protegendo o fluxo de veículos, e contiveram o animal com uma corda improvisada, feita de fita utilizada para isolar o trânsito.

O cachorro está bem e foi levado ao Detran de Taguatinga, mas os agentes da unidade ainda não haviam conseguido contato com o tutor até a publicação desta matéria.