Indivíduo de 71 anos é preso pela prática de estupro de vulnerável

Uma menina de 11 anos foi internada no pronto socorro pediátrico do Hospital Regional de Sobradinho, em face de ter sido vítima de estupro de vulnerável. A vítima estaria acometida por doença grave e infecciosa decorrente da violência sexual sofrida.

Durante as investigações, constatou-se que o suspeito seria um idoso de 72 anos, morador em uma casa vizinha de onde a vítima morava com sua família.

As diligências confirmaram que a menina e sua irmã teriam ido dormir na casa de uma amiga para assistir TV, já que além da amizade entre as adolescentes, a mãe da vítima confiava bastante no pai da vizinha, o qual se mostrava gentil e caridoso com a família da vítima.

As investigações constataram que fora exatamente esse vizinho o autor da violência sexual contra a criança.

A criança de 11 anos é portadora de uma doença que lhe causava convulsões e por isso tomava forte medicação. A criança dormiu profundamente e acordou sentindo fortes dores e inchaço nas partes íntimas.

Levada ao pronto socorro do HRS fora constatada toda a violência sexual sofrida pela menina de 11 anos.

A justiça expediu mandado de prisão preventiva, cabendo a 35ª DP/ PCDF a prisão do idoso de 72 anos, o qual irá responder por estupro de vulnerável e poderá pegar até 20 anos de reclusão.