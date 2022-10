Audiência discutirá estudo ambiental de empreendimento no Jardim Botânico

Evento será realizado na próxima terça-feira (18), com transmissão pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube

O Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento (Sulam), promove, na próxima terça-feira (18), audiência pública virtual de apresentação e discussão do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) para parcelamento de solo urbano na Região Administrativa do Jardim Botânico. O evento vai tratar da licença prévia do empreendimento Greenville, localizado na Fazenda Santa Bárbara, às margens da DF-140.

A transmissão ao vivo será no canal do YouTube do Brasília Ambiental, das 19h às 21h45, com a exposição técnica do projeto e um espaço aberto para a participação de interessados. Já estão disponíveis no site do instituto o regulamento do encontro e demais documentos e estudos.

Com informações da Agência Brasília