Unidades do Na Hora organizam dois dias de mutirão exclusivos para a emissão de RG

Os mutirões serão realizados nos dias 15 e 22 de outubro, nas unidades de Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Sobradinho, Taguatinga e Rodoviária

Visando aprimorar o atendimento aos cidadãos, as unidades do Na Hora, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), farão dois dias de mutirão exclusivos para a emissão de identidades, nos dias 15 e 22 de outubro, de 13h às 19h, nas unidades de Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Sobradinho, Taguatinga e Rodoviária, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal.

Nos mutirões serão emitidas tanto a 1ª quanto a 2ª via do documento de identidade. A liberação de vagas para agendamento para acesso ao serviço será por meio no site da Polícia Civil, a partir das 12h do dia 14 para os atendimentos no dia 15; e das 12h do dia 21 para atendimentos dia 22.

Foto: Divulgação/PCDF

A PCDF é responsável tanto pelos agendamentos, quanto pela emissão de RG. As unidades do Na Hora são utilizadas como espaço para a realização do serviço que são de gestão da Polícia Civil.