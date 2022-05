PMDF recupera 218 celulares e 163 veículos roubados em maio

Relatório revela dados sobre a atuação da corporação no Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu a 15.137 ocorrências em maio na região. Nos atendimentos, a corporação recuperou 218 celulares e 163 veículos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (31), no relatório de produtividade referente ao período entre 1º a 29 de maio.

O trabalho da polícia no DF conta com uma estrutura orientada pela inteligência, que auxilia a atuação diária do policiais.

Devido a isso, a PM apreendeu no período 105 armas de fogo e 58 kg de drogas, que incluem maconha, cocaína e crack.