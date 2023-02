Incêndio no Hospital de Base deixa três feridos

O local preciso foi na Sub Estação de Energia da Emergência do Pronto Socorro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender uma ocorrência no Hospital de Base na madrugada desta sexta-feira (17).

Equipe do Hospital de Base estaria fazendo uma manutenção na Sub Estação de energia da emergência do pronto-socorro, quando uma ferramenta encostou no quadro de energia, gerando um curto circuito, causando uma explosão.

Três funcionários que estava fazendo a manutenção ficaram feridos, segundo os militares, sofreram queimaduras na face e no braço.