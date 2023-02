Caminhos mais iluminados na 402 Sul

São 235 luminárias LED de 60W instaladas em postes de aço de cinco metros e 22 luminárias de 80W, que são as inseridas em postes

Uma das quadras mais movimentadas de Brasília está com todos os seus caminhos bem mais iluminados. A 402 Sul e o balão de acesso à quadra estão com as obras de eficiência energética promovidas pela CEB Ipes – subsidiária da Companhia Energética de Brasília (CEB) – devidamente concluídas.

A intervenção na quadra foi de grande porte, com a instalação de novos postes e 374 luminárias LED, com potências luminotécnicas variadas. São 235 luminárias LED de 60W instaladas em postes de aço de cinco metros e 22 luminárias de 80W, que são as inseridas em postes de 7,5 metros.

A iluminação de grande porte também foi toda renovada, sendo 77 luminárias de 120W, de alta potência de iluminação LED instaladas em postes de aço de dez metros, além de dez luminárias de 240W LED em postes de concreto de 11 metros e mais 30 luminárias de 280W LED nos postes de concreto de 16 metros.

O presidente da CEB, Edison Garcia, frisou o impacto positivo na rotina de circulação de pessoas nos locais cuja iluminação foi substituída por luminárias LED.

“A partir do momento que o morador percebe que a vizinhança está mais iluminada, se sente mais confortável para aproveitar os espaços públicos no período noturno. O que temos observado é que, após a instalação das luminárias LED, mais famílias saem à noite para fazer caminhadas, brincar nas quadras, conversar com os vizinhos, desfrutar do convívio social com mais segurança”, afirma.

Para a renovação de todo o parque de iluminação pública da 402 Sul, foram investidos R$ 1,3 milhão, por intermédio de emenda parlamentar.

*Com informações da Agência Brasília