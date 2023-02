Veja onde pular pré-Carnaval nesta sexta-feira (17)

Na Praça dos Prazeres, localizada atrás da 201 Norte, a folia fica por conta do Bloco do Prazer, programado para das 18h à 0h

A sexta-feira (17) de Carnaval terá festividade na Asa Norte e também no Memorial dos Povos Indígenas, no Eixo Monumental. Esses blocos vão sair com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC.

Na Praça dos Prazeres, localizada atrás da 201 Norte, a folia fica por conta do Bloco do Prazer, programado para das 18h à 0h. Já o Eixo Monumental recebe a 4ª edição do CarnaMuseu, das 18h à 1h, no Memorial dos Povos Indígenas.

Vale lembrar que a programação das festas é de responsabilidade dos blocos e está sujeita a alterações.

Carnaval da Paz

Entre recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, o FAC, emendas parlamentares e publicidade oficial, o Carnaval do DF vai receber cerca de R$ 12 milhões de investimento. O valor é um dos maiores entre as unidades da Federação. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas vão às ruas do DF para festejar.

Confira a programação desta sexta-feira

– 17/2 (18h a 0h): Bloco do Prazer (Praça dos Prazeres – 201 Norte)

– 17/2 (18h a 1h): CarnaMuseu 4ª Edição (Memorial dos Povos Indígenas – Eixo Monumental)

*Com informações da Agência Brasília